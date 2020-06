Napoli, a la final de la Coppa Italia; 'Chucky' Lozano no jugó

View this post on Instagram

Dries Mertens se convirtió oficialmente en el máximo anotador del Napoli. Con su tanto frente al Inter en la Coppa Italia, el futbolista belga llegó a los 122 goles. ¡HISTÓRICO! [📸AP] • • #DriesMertens #Mertens #Napoli #CoppaItalia #Futbol #Deportes #Publisport