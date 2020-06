Rommel Pacheco habla de sus injertos de cabello

El clavadista mexicano, Rommel Pacheco, habló por primera ocasión de sus injertos de cabello, asegurando que muchas ocasiones por miedo al "qué dirán", los hombres no se atreven a realizar aquello que realmente desean, por lo que animó a todos sus seguidores a hacer todo lo que les haga sentir bien.

"Lo que callamos los hombres. Me doy cuenta que a veces por miedo al qué dirán, no nos atrevemos a hacer algo que en verdad queremos. Hoy mi consejo es el siguiente: si quieres hacer algo que te haga sentir bien y no le hace daño a nadie, adelante, DÁTELO", escribió mediante su cuenta de Instagram, mostrando algunos videos del procedimiento que él ha tenido.

El yucateco de 33 años de edad, es uno de los clavadistas mexicanos más reconocidos tanto dentro y fuera de la alberca. Ha participado en tres Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016); en Londres 2012 no logró clasificar.

Además de ser un referente en el deporte mexicano, Rommel cuenta con un carisma que ha conquistado a todos sus seguidores.

