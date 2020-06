La Champions League regresa el 7 de agosto; estrenarán formato

Buenas noticias para los amantes del futbol. La UEFA oficializó el regreso de la Champions League, el cual se dará a partir del viernes 7 de agosto y, lo hará con nuevo formato, luego de la pausa obligada por la pandemia del coronavirus.

Los cuatro partidos que aún faltan por disputar de los octavos de final de vuelta, se realizarán entre el 7 y 8 de agosto, en sedes aún por confirmar.

Ya instalados en los cuartos de final, éstos se jugarán a un sólo partido, al igual que las semifinales; es decir, se elimina la ida y vuelta. A partir de esta instancia y, hasta la final, se disputarán en Lisboa, Portugal.

Cabe recordar que la final de la presente temporada se jugaría en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía; sin embargo, tras el cambio de sede, dicho recinto albergará la final del próximo año.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020