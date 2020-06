Regresó la Premier League con gol fantasma en el Aston Villa vs Sheffield United

Un gol fantasma que no subió al marcador de manera inexplicable marcó el empate a cero entre el Aston Villa y el Sheffield United, en el regreso de la Premier League cien días después.

La competición inglesa se reanudó con un insulso encuentro entre el Villa y el Sheffield United, en el que una acción sirvió para justificar los noventa minutos.

Un gol fantasma que no tiene explicación y que pone en duda la teconología de línea de gol. En el minuto 42 en una falta colgada por Oliver Norwood superó al portero del Villa, Orjan Nyland, que apenas pudo rectificar para atrapar la pelota y casi caer con ella dentro de la portería.

Los jugadores del Sheffield United salieron corriendo celebrando el gol, pero Michael Oliver, el colegiado del encuentro, se señaló el reloj indicando que no había sido gol y continuó el partido. La confianza en el reloj que llevan en la muñeca los árbitros es tal que al principio no se puso en duda la fiabilidad de éste, hasta que llegó la repetición.

Un escándalo al ver que la pelota superaba ampliamente la línea de gol. El Sheffield escribió en Twitter "¿En serio?", como reacción a la jugada, mientras que el Villa puso "No sabemos que acaba de ocurrir aquí, pero sigue el 0-0".

43' | We don't really know what to say about that.

Still goalless at Villa Park.

[0-0] #AVLSHU #AVFC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 17, 2020