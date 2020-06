Dan de alta a Benjamín Galindo tras sufrir derrame cerebral

El doctor Alejandro Fonseca dio a conocer este jueves que el ex futbolista Benjamín Galindo fue dado de alto después del derrame cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo.

El neurólogo que atendió al Maestro Galindo señaló que fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos y que después fue inducido a un coma del cual empezó a despertar desde la semana pasado.

De igual forma informó que su evolución ha sido muy satisfactoria, que ya se puede platicar con él, sostener una conversación muy fluida y que él está de muy buenos ánimos, y que además ya come por él mismo.

El doctor Fonseca comentó para Mediotiempo que la recuperación de Benjamín Galindo ahora dependerá de la rehabilitación que haga, ya que por el momento presenta secuelas de debilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

“Ahorita lo que estamos viendo es la debilidad de su lado izquierdo, tanto de su pierna como de su brazo, un poco más de su brazo, en su brazo está 0 de 5 actualmente en la escala de debilidad o de fuerza motora y de su pierna parece que mueve un 2 de 5 con la rehabilitación”, dijo.

También apuntó que la rehabilitación será larga pero que es común para este tipo de padecimientos.

“De hecho es muy larga la rehabilitación, pero es parte del proceso de una enfermedad de este tipo, no es algo así como un mes o dos meses, no, es un proceso muy largo. No sabemos si pueden ser 4 o 5 años, puede ser 1 año, pueden ser meses, de todas maneras aún así por las secuela de debilidad sí pudiera necesitar inclusive años”, explicó.

Por último dijo que habrá que esperar cómo evoluciona con la rehabilitación para ver si puede regresar a trabajar en el futbol. “Habría que ver cómo va a evolucionar sobretodo en la parte del raciocinio y eso, aparentemente él va con muy buena recuperación en ese sentido, de hecho todavía es muy pronto para hablar de esa situación, faltaría esperar unos días o semanas más para ver cómo va evolucionar en esa situación”, agregó.

Benjamín Galindo se desempeñaba como asistente de Matías Almeyda, en el San José Earthquakes de la MLS. Sin embargo, se encontraba en México por la pandemia del coronavirus cuando sufrió el derrame.

