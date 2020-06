"Si fuera James Rodríguez, mando a comer mierda a Zidane": Faustino Asprilla

En su regreso con el Real Madrid, James Rodríguez ha visto muy poca actividad, pues Zinedine Zidane insiste en no alinearlo, hecho que levantó la furia de Faustino Asprilla, el histórico delantero de Colombia que, nuevamente salió a la defensa de su compatriota.

VIDEO: Así abren los centros comerciales en la nueva normalidad Sears abrirá sus tiendas con todas las medidas necesarias de sanitización y sus empleados usarán caretas, tapabocas y guantes

"A mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo está por debajo de Mariano, de no sé quién… Hay que respetar un poco. James porque tiene mucha paciencia, pero yo mandaba a comer mierda a Zidane", señaló el ex futbolista a Blu Radio Colombia.

Foto tomada: Getty Images.

Te puede interesar: Denuncian a Ana Gabriela Guevara por intento de homicidio

Asimismo, Asprilla destacó las cualidades de James, asegurando que más allá de todo lo que puede aportar dentro del campo, es un jugador disciplinado. "Él no es irresponsable, se entrena todos los días al igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismos, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus tres o cuatro jugadores que siempre entran", añadió.

El colombiano de 28 años de edad ha mostrado grandes cualidades dentro del terreno de juego; sin embargo, es evidente que algo no termina de convencer a Zidane, director técnico del Real Madrid y, quien le ha dado muy pocas oportunidades a James.

Foto tomada: Getty Images.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV