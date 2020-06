'Gallito' Vázquez y Raúl Gudiño, posibles bajas del Guadalajara

La renovación en Chivas comienza, por lo que José Juan 'Gallito' Vázquez y Raúl Gudiño saldrían de la institución para la próxima temporada.

Así lo anunció Ricardo Peláez, director deportivo del conjunto rojiblanco a través de redes sociales.

“Realmente pueden ser bajas Gudiño y el ‘Gallito’ porque ellos se han acercado y me han externado su deseo de tener minutos, de jugar más, pueden quedarse si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y la institución, tienen el deseo de quedarse, de competir y de ser campeones, pero así estamos, con ellos dos específicamente, de no darse los jugadores se quedan muy contentos”, expresó el directivo.

Al ser señalado sobre el futuro de José Juan Macías y su posible salida al futbol europeo, el directivo negó que existan ofertas formales.

“Con JJ está la situación abierta para que si llega un ofrecimiento de Europa a un buen equipo, lo hemos platicado y él lo sabe, que no dé el paso por darlo a un equipo donde no pueda trascender, tiene la palabra del presidente y el apoyo del técnico, el director deportivo y de sus compañeros de cumplir ese sueño, sabemos porque hay mucha comunicación, que hay equipos que podrían estar interesados que todavía están en competencia, entonces los tiempos no están alineados y puede llegar más adelante, si llega y es interesante tiene las puertas abiertas”, dijo.

Barça empata ante Sevilla y pone en riesgo liderato El cuadro catalán dejó el marcador empatado sin goles, resultado que favorecería al Real Madrid, si le ganan a la Real Sociedad la próxima jornada