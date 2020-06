VIDEO: Bernd Leno, arquero del Arsenal, sufre espeluznante lesión contra el Brighton

El Arsenal se sigue viendo afectado por las lesiones.

En la Jornada 30 de la Premier League, durante el partido entre los Gunners y el Brigthon, el arquero Bernd Leno salió lesionado tras una disputa por el balón con el atacante francés Neal Maupay, y el guardameta alemán se lastimó la rodilla.

Was it intentional from Maupay? Arsenal needs you Leno.#BHAARS pic.twitter.com/j1xj9GTVi7

— Sam (@skariuky) June 20, 2020