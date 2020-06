"Propuse bajarme el sueldo para quedarme en Pumas": Pablo Barrera

La salida de Pablo Barrera de Pumas, fue una de las que más sorprendió, pues el futbolista mexicano es un histórico del cuadro universitario. Además, aportaba experiencia a juveniles y extranjeros; sin embargo, su etapa con el equipo que lo vio nacer profesionalmente concluyó, aunque él hizo todo lo posible por mantenerse, incluso reveló que le propuso a la directiva bajarse su sueldo.

"Le dije a Chucho (Ramírez) que por el dinero no había problema. Les hice la propuesta de bajarme el 50 por ciento de mi sueldo, que no había problema por eso. Sólo pedí dos años y un tercero a jugármela a minutos porque quería estar en Pumas y retirarme en Pumas", mencionó al diario Récord.

Foto tomada: Getty Images.

Asimismo, el Dinamita reveló que se sintió desilusionado de la directiva felina, ya que su salida fue de forma acelerada. "Me desilusionó porque me marcaron una semana antes de que acabara mi contrato y ciertas cosas, casi me hacían un favor con renovarme y no era así. Fueron cosas que hicieron que yo perdiera la ilusión de seguir en Pumas, me desilusionó que a una semana de que acabara el contrato, me hablara Chucho para lo de la renovación".

Pablo Barrera es canterano de Pumas. Su nombre está escrito en la historia de la institución capitalina, ya que en 2009, fue el autor del gol que le dio el título al equipo felino frente a los Tuzos del Pachuca.

Foto tomada: Getty Images.

