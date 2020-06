Maratón de New York es cancelado por coronavirus

El Maratón de New York, que se tenía programado para el 1 de noviembre de 2020, fue oficialmente cancelado, debido a la pandemia del coronavirus, que continúa atacando fuertemente a Estados Unidos.

Mediante un comunicado, New York Road Runners (NYRR) organizador del evento, comunicó que lo más importante en estos momentos es la salud de todos, razón que llevó a la decisión de la cancelación del maratón más grande de todo el mundo que, este año estaría celebrando su 50 aniversario.

"Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a los corredores de ruta de Nueva York por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores", mencionó el alcalde Bill de Blasio.

Por su parte, Michael Capiraso, presidente y CEO de New York Road Runners, se mostró decepcionado por la noticia, aunque es consciente que es lo más prudente en medio de esta pandemia. "Fue un curso que teníamos que seguir desde una perspectiva de salud y seguridad. Esperamos reunirnos el próximo año".

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) June 24, 2020