La NBA confirma 16 casos positivos de Covid-19

La NBA ha confirmado este viernes que 16 de los 302 jugadores que se sometieron a pruebas de detección de coronavirus el pasado 23 de junio han dado positivo, por lo que permanecerán en aislamiento en sus domicilios hasta que superen el virus.

"En las pruebas realizadas a 302 jugadores de la NBA el 23 de junio, un total de16 jugadores han dado positivo por coronavirus", confirmó la liga norteamericana, que aclaró que cualquier jugador contagiado "permanecerá en autoaislamiento hasta que cumpla con los protocolos de salud pública para dar fin al aislamiento y haya sido autorizado por un médico".

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/W3ItTJP5du

— NBA (@NBA) June 26, 2020