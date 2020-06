Entrenador de Novak Djokovic da positivo por Covid-19

El ex jugador y actual entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha dado positivo por coronavirus, sumándose a la lista de infectados, en la que se incluye el propio jugador serbio, que está dejando el polémico Adria Tour.

También puedes leer: Kun Agüero se emociona con escena The Last of Us Part II

"Desafortunadamente, y después de dos resultados negativos en los últimos 10 días, acabo de recibir el resultado de la tercera prueba y es positiva. Me siento bien y no muestro síntomas. Continuaré con el aislamiento que ya he empezado. Deseo una rápida recuperación a todos los infectados", anunció Ivanisevic en su perfil de Instagram.

Te puede interesar: Aficionados del Liverpool salen a la calle para celebrar título

El ex jugador croata, ganador de Wimbledon en 2011, figuraba entre los organizadores del Adria Tour del que han salido infectados, además de Djokovic y su esposa, otros jugadores como Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki. El número uno mundial ya ha pedido disculpas por la falta de un protocolo sanitario en el Adria Tour.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV