José María Basanta se retira del futbol; agradece a La Volpe y Vucetich

José María Basanta le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. El defensa argentino se mostró agradecido por todo lo que vivió con los Rayados de Monterrey, equipo al que llegó en 2008 y con el que conquistó tres títulos de Liga MX, cuatro Ligas de Campeones de la Concacaf y 1 Copa MX.

"Pasé muchas cosas en Monterrey, lo mejor fue el nacimiento de mi hija y en lo deportivo los campeonatos. Mas allá de las relaciones con los compañeros y personal de la institución, me queda una satisfacción enorme porque con sacrificio le dejé varias copas a Rayados", mencionó a EFE.

"Nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé en junio del 2008 de venir a México, después de 12 años puedo decir que fui feliz por la etapa ganadora que me tocó abrir en el equipo. Coincidió mi llegada con una época ganadora de la institución y eso me deja buenos recuerdos", añadió.

AGRADECIDO CON LA VOLPE Y VUCETICH

Basanta se mostró agradecido con dos personas que lo marcaron en su carrera profesional: Ricardo La Volpe y Víctor Manuel Vucetich.

"En mi carrera traté de aprender de todos mis entrenadores, los observaba pero sin lugar a dudas La Volpe ocupa un sitio especial porque me abrió las puertas del futbol mexicano, él confió en mí, me trajo de Argentina creyendo en lo que había visto de mi trabajo y eso lo agradezco".

Respecto a Víctor Manuel Vucetich, quien lo entrenó en los Rayados de Monterrey, señaló que es un técnico que lo marcó para siempre. "Fue el que me hizo madurar como jugador y como persona, para mí no solamente fue mi entrenador sino un padre. Tiene la virtud de sacar el máximo a cada futbolista, gracias a Dios me tocó en mi carrera porque me hizo crecer".

