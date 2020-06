Atlante regresa a la CDMX; Estadio Azul, nuevamente su casa

View this post on Instagram

¡ES OFICIAL! Atlante regresará a la Ciudad de México, luego de estar fuera por 13 años. Su casa nuevamente será el Estadio Azul. Los Potros de Hierro serán parte de la Liga de Expansión. [📸MEXSPORT] • • #EstadioAzul #Atlante #PotrosDeHierro #LigaDeExpansión #Futbol #Deportes #Publisport