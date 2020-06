Julio César Chávez defiende a su hijo tras críticas por polémico TikTok

Después de que Julio César Chávez Jr. publicara un video en sus redes sociales en el que usaba tacones mientras sonaba una canción de fondo, su padre, Julio César Chávez salió en defensa de su hijo.

Tras algunas críticas en redes sociales, el excampeón sinaloense señaló que no se siente avergonzado por su primogénito.

"No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegría y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde con todo respeto jajaj", se lee en la publicación de Chávez Carrasco.

Tras la publicación, Chávez publicó un video con el mismo reto, solo que protagonizado por su nieta.