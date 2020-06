VIDEO: La épica respuesta de Álvaro Morales a David Faitelson tras el caso de Renato Ibarra

El tema de Renato Ibarra sigue causando polémica al dividir opiniones sobre si debe o no jugar con el América para la próxima temporada.

Durante el "Futbol Picante", Álvaro Morales y David Faitelson debatieron acerca del caso del jugador ecuatoriano y el "Brujo" Morales respondió ante las críticas del excomentarista de TV Azteca.

"Tú no trabajarías, o no has trabajado con un goleador de mujeres, te pregunto para saber el asunto, si esta actitud es propia de la defensa del género o totalmente antiamericanista. ¿Tú has trabajado o trabajarías con un agresor así”, cuestionó Morales.

“No sé a qué viene la pregunta, yo tengo los valores morales de la empresa donde trabajo, que es ESPN, yo se que no pondrían a trabajar a Renato Ibarra a mi lado”, contestó Faitelson.

"No lo sé, claro que tengo esos valores, no sé qué pasa con el compañero de a lado, eso es problema del compañero y de la empresa también", sentenció Faitelson.

La respuesta de Álvaro Morales fue celebrada por los usuarios en redes sociales, ya que recordaron que David Faitelson trabajó junto al ex futbolista Luis García, quien tuvo una situación similar a la de Renato Ibarra, durante su matrimonio con Kate del Castillo.