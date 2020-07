Apuñalan a ex jugador del Liverpool durante asalto

La delincuencia se hizo presente en Inglaterra y, Andre Wisdom fue víctima de ello, pues el ex jugador del Liverpool y actual elemento del Derby County fue apuñalado, luego de resistirse durante un asalto la pasada madrugada del domingo 28 de junio.

De acuerdo a la información de la prensa local, el futbolista inglés se dirigía a recoger a su familia, tras el duelo ante el Reading. Al bajarse del automóvil, varios hombres lo interceptaron para asaltarlo; Wisdom se resistió y recibió varias apuñaladas.

El zaguero fue trasladado inmediatamente al hospital, en donde se encuentra estable y en recuperación, tras el desafortunado momento que vivió.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ

— Derby County (@dcfcofficial) June 29, 2020