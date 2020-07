OFICIAL: Jürgen Damm jugará con el Atlanta United en la MLS

La llegada de Jürgen Damm a la Major League Soccer (MLS) era un hecho, aunque se desconocía a qué equipo llegaría. Hoy, oficialmente, el Atlanta United anunció la incorporación del futbolista mexicano para la próxima temporada.

Damm llega al balompié estadounidense como agente libre, luego de concluir su contrato con los Tigres de la UANL, equipo que defendió desde 2015 y, en donde ganó cuatro títulos de Liga MX y tres Campeón de Campeones.

“Es emocionante sumar un jugador con el talento y mentalidad ganadora que tiene Jürgen y tenemos ganas de darle la bienvenida a nuestro club. Ha tenido éxito en la Liga MX y también en nivel internacional con la Selección Nacional de Mexico y creemos que puede tener un impacto inmediato en la MLS", mencionó Carlos Bocanegra Vicepresidente y Director Deportivo del Atlanta United.

"Jürgen es versátil y puede jugar por las dos bandas, y con su velocidad y capacidad para ganar en los 1-contra-1 y entregar un centro, nos aporta otra opción en el ataque", añadió.

El jugador azteca se no tendrá participación en el torneo especial de la MLS, que se disputará en Orlando, por lo que se incorporará en agosto.

Fiel a su costumbre, Jürgen Damm anunció su fichaje mediante un video publicado en redes sociales, en donde luce las playeras de los distintos equipos que ha defendido y, finaliza con el jersey del Atlanta United.

"Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubes de la MLS", escribió.

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N

— Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 1, 2020