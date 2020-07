Hermano de Paulo Dybala es acusado de robar un auto

Gustavo, hermano mayor de Paulo Dybala, se encuentra envuelto en la polémica, luego de ser acusado ante las autoridades argentinas por haber robado un automóvil, el pasado domingo 21 de junio.

Walter Nievas, propietario del auto que hurtó el hermano del futbolista de la Juventus de Turín, relató a Infobae el acontecimiento que se dio justo el Día del Padre, que fue celebrado en distintos países.

La víctima, de 50 años de edad, dijo que al salir de un bar, no vio su automóvil en el lugar que lo dejó, por lo que inmediatamente se alarmó. Minutos después, vio pasar a Gustavo Dybala en su vehículo, junto a dos amigos más.

"Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban", señaló.

Ese día, Walter no pudo presentar la denuncia, pero sí lo hizo al día siguiente, aunque ya tenía su automóvil con él. Anta la acusación presentada a las autoridades, la víctima relató que Dybala se contactó con él vía WhatsApp, para aceptar su error y solicitarle disculpas.

"Walter, buenas tardes. Soy Gustavo Dybala. Lo de anoche fue una cosa de borrachos que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies. También quiero pedirte perdón", son algunos de los mensajes que el acusado le dejó.

Foto tomada: Infobae

"Tengo todos los mensajes guardados. Yo no sé si estaban drogados y qué hicieron con mi auto. Ellos me hicieron mucho daño, y yo no le hice nada a nadie", dice el hombre de 50 años, que asegura que viven en un 'pueblo chico' donde todos se conocen y es común dejar los autos abiertos. "Acá nadie toca lo del otro. Yo no lo hago por prensa ni por plata, solo quiero que me paguen los daños, quiero que se haga justicia, no quiero crees que esto quede así por un apellido", concluyó.

