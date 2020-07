Paola Longoria: “Me encantaría dirigir la Conade”

La número uno del mundo en el raquetbol, Paola Longoria, tiene muy claros sus planes una vez que deje de practicar la disciplina que ha dominado por más de diez años: seguir impulsando el deporte desde otra trinchera, quizá como futura directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“A mí, el día de mañana me encantaría dirigir la Conade. Siempre lo he dicho, no tengo una varita mágica, no es decir ya llegué y ya quité la corrupción y di miles de apoyos. El cambio debe empezar desde uno mismo, desde casa. Si tenemos los valores de hacer las cosas bien, de ver por el deporte mexicano cada uno desde su trinchera o posición política, desde ahí cambia un poco la visión que se tiene en el país”.

¿Entonces sí te has planteado ocupar un cargo público después de que te retires?

— Sí me gusta, me llama la atención; yo terminé mi maestría en Ciencias Políticas y me encantaría hacer un doctorado de Administración Pública porque una cosa es el deporte y otra es dirigir, pero sí poder llegar lo más preparada posible a los cargos. Ya que no sea una deportista activa y vea cerca mi retiro, sí intervenir más en poder apoyar al deporte.

¿Qué opinas de la administración de Ana Guevara?

— Preferiría no opinar. No soy quién para juzgarla, lo único que pido es que por favor apoyemos al deportista, que veamos la manera de seguir haciendo crecer el deporte mexicano. Ella es el vivo ejemplo de una deportista que le dio bastantes logros y glorias al deporte mexicano. Sabe perfectamente cómo hacerlo.

Hace tiempo alzaste la voz contra la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). ¿Por qué estás en contra?

— Me siento contenta de tomar la palabra a nombre de todos mis compañeros y compañeras, es una manifestación a favor del deportista y del mexicano porque es un fondo que ha existido por más de dos décadas. Cuando me tocó hablar y exponer ante los diputados el tema fue explicar cómo nos ayuda ese fondo. Lejos de armar un drama era simplemente explicar su importancia. Los últimos resultados del ciclo olímpico desde Centroamericanos, el medallero histórico de tercer lugar en Panamericanos de Lima, son justamente gracias a un Fodepar que nos ayuda a mantenernos y estar con constante preparación.

¿Qué piensas sobre esta pandemia de Covid-19? ¿Te cortó tu racha tras 105 títulos?

— Sí. Me quedé con 105 títulos y obviamente contenta, estaba a dos torneos más de terminar la temporada. No todo estuvo tan mal, me mantengo en la cima del ranking, sumé mi temporada 11 como número uno. Es difícil llegar a la cima, pero a veces es más difícil mantenerse porque la presión siempre está ahí, sabes que sí o sí tienes que ganar, pero esa es mi motivación para seguir preparándome y seguir con esa hambre de triunfo.

¿Cuál es tu clave para mantenerte como número uno y no perder el piso?

— Tengo una familia que siempre me ha dado excelentes valores, me tocó estar del otro lado de la moneda antes de no ser número uno y ahora que estoy ahí, la verdad es que todo es lo mismo, lo único que ha cambiado es mi agenda. Sigo siendo la misma persona, disfrutando lo que verdaderamente me apasiona, siendo ese ejemplo para las nuevas generaciones de que así como yo puedo, ellos también, y decirles que el deporte no está peleado con la escuela.

