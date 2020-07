Hija de Miguel Herrera recibe críticas tras Clásico capitalino

Mishelle, hija de Miguel Herrera, fue criticada en Twitter tras el Clásico capitalino que protagonizó Pumas y América en la Copa por México, el cual culminó empatado sin goles en el Estadio Olímpico Universitario.

La Pioja, recordó la paternidad que el director técnico del América tiene sobre los universitarios, aunque su estadística no estuvo del todo bien, pues aseguró que Pumas aún no ha podido ganarle a las Águilas con Herrera en el banquillo, hecho que ya sucedió durante la jornada 7 del torneo Clausura 2019, donde los del Pedregal vencieron por la mínima a los de Coapa, gracias a la anotación de Carlos González.

"El partido estuvo aburridísimo, pero saben algo, los Pumas siguen sin poder ganarle al Ame con el Piojo en el banquillo. Mi hermano el puma", fue el comentario de Mishelle en su cuenta de Twitter.

Ante dicha publicación, los aficionados del conjunto de la UNAM se pronunciaron, recordándole aquella victoria en 2019. Incluso, los mismos seguidores del América, arremetieron contra lo escrito.

No me gustan las estadísticas pero ya son 3 juegos que no gana Herrera a Pumas. 🙄

— Charly Heredia 🇺🇦🦅😎 (@CharlyHeredia16) July 8, 2020