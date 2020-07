Chris Froome le pone punto final a su etapa con el Team INEOS

Tras diez años de estar juntos, el camino de Chris Froome y el Team INEOS se separarán a final de temporada, así lo confirmó mediante un comunicado el equipo británico, quien le agradeció al histórico ciclista la entrega durante toda una década.

"Chris ha estado con nosotros desde el principio. Es un gran campeón y hemos compartido muchos momentos memorables a lo largo de los años, pero creo que esta es la decisión correcta para el Equipo y para Chris", mencionó Sir Dave Brailsford, director de la formación.

Team INEOS confirms we will not be renewing @chrisfroome’s contract – so after 10 great years this season will be Chris’s last with the team.

