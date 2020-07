"Es injusta la suspensión, ya lo está revisando mi abogado": Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. arremetió contra la Comisión de Nevada y aseguró que la suspensión es injusta e incluso una difamación.

En entrevista con el programa "No Puedes Jugar Boxeo", el Júnior platicó acerca de su polémico castigo en los estados de California y Arizona.

“Mi abogado en Nevada ya metió demanda contra (la Comisión), dice que que no hay nada malo que hayamos hecho. Los antidoping, todos han sido negativos. Hemos estado abiertos a todo, y el día que ellos quisieron hacerme el (anti)doping, yo no tenía licencia de boxeador. Es como hacerle uno a Mike Tyson ahorita, no tienen la manera, es como si te están haciendo antidoping a ti (al entrevistador), si no tienes licencia”, explicó el pugilista.

También fue cuestionado acerca de si podía pelear en otros estados de la Unión americana, a lo que el hijo de la leyenda aseguró que es muy complicado.

"Supuestamente, no puedo, porque una Comisión debe (apoyar) a otra. Mientras yo esté completamente limpio y haga las pruebas, como firmé con WADA, con VADA, y el día que quieran estoy abierto. Después me hice cinco pruebas y en ninguna di positivo".

Julio César Chávez Jr. fue suspendido indefinidamente tras no presentar los exámenes antidoping en el mes de octubre de 2019.

Chávez Jr. , en su última pelea, terminó cayendo ante Daniel Jacobs tras sufrir una fractura en el tabique izquierdo en el quinto round y dejó su récord en 51 Victorias (33 KOs), 4 Derrotas, 1 Empate, 1 Sin decisión.

Sus declaraciones las puedes revisar a partir del minuto 17:00.