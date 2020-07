La Fórmula 1 confirma dos casos de Covid-19

Lo que se temía sucedió. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1, anunciaron que, de las 4 mil 997 pruebas de coronavirus que se le realizó a los pilotos y staff de cada escudería, del 10 al 16 de julio, dos de ellas resultaron positivas.

Las identidades de las dos personas contagiadas no fueron reveladas, aunque se descarta que se trate de algún piloto, debido a que en la información proporcionada, aseguraron que no estuvieron presentes en Austria, país que albergó las primeras dos carreras de la temporada 2020 de la Fórmula 1.

Ambas personas ya se encuentran aisladas y bajo tratamiento médico, aseguraron vía Twitter.

The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 10th July and Thursday 16th July, 4,997 tests for COVID-19 have been performed on drivers, teams and personnel. Of these, two people have tested positive. The individuals were not present in Austria,

