GP Hungría: Hamilton consigue su segunda pole; 'Checo' Pérez es cuarto

Lewis Hamilton continúa demostrando por qué es el mejor piloto de la actualidad al conseguir se segunda pole del año en el Gran Premio de Hungría.

El británico y su Mercedes volvieron a tener un paseo en Budapest al monopolizar el primer lugar de la clasificación sobre si coequipero Valtteri Bottas, y eleva su récord de poles a 90, además de ser su séptima posición de honor en Hungría en su trayectoria.

El inglés paró el cronómetro en 1:13.447 y aventajó en una décima a Bottas, que partirá con una ligera desventaja para defender su liderato de la Gran Carpa, donde el finlandés se encuentra 6 puntos por encima de su compañero.

"Tengo que pellizcarme (al llegar a 90 poles). Es bastante humillante y tengo mucha gente que agradecer. Valtteri nunca lo hace fácil”, resaltó Hamilton al final de la clasificación.

Racing Point sorprende

La sorpresa del día fue el equipo de Racing Point, que consiguió convertirse en el segundo mejor equipo de la clasificación gracias a las buenas actuaciones de Lance Stroll y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

El canadiense quedó en la tercera posición a tan solo nueve décimas del líder mientras que Pérez ya perdió más de un segundo con Hamilton, pero aun así le bastó para completar la segunda línea, en cuarto.

Stroll se mostró satisfecho con lo conseguido, “era una apuesta salir entre el grupo y con las llantas medias, pero nos sentimos bien por haber puesto lo que se necesitaba en la calificación”, señaló.

El resto de la clasificación.

La tercera línea será íntegramente de Ferrari, con la quinta posición de Sebastian Vettel fue el mejor con un registro de 1:14:774 y Charles Leclerc que largará sexto, mientras que Max Verstappen (Red Bull) saldrá séptimo justo antes de los pilotos de McLaren.

La eliminación de los dos Renault en la Q2, con Daniel Ricciardo 11º y Esteban Ocon 14ª, fue lo más significativo del segundo corte de la clasificación, además de la eliminación de Alexander Albon de Red Bull.

CLASSIFICATION: END OF Q3 ⏱️

A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row 👀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020