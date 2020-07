Afición del Toluca exige la salida del 'Chepo' de la Torre tras ser goleados

Aún no comienza el torneo Guard1anes 2020 y la afición del Toluca ya exige la salida de José Manuel de la Torre, luego de ser goleados por 4-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro en un duelo amistoso de pretemporada.

Al concluir el encuentro en el Estadio Nemesio Díez, los seguidores de los Diablos Rojos hicieron tendencia en Twitter el hashtag #FueraChepo, exigiendo el despido del estratega mexicano, pues consideran que su equipo está muy lejos de su mejor versión.

El Toluca cayó ante un equipo que enfrenta una nueva etapa, pues no sólo se quedó sin sus grandes figuras dentro del campo, sino también en el banquillo, ya que Víctor Manuel Vucetich no continuó con los Gallos; sin embargo, no solo perdieron, sino hasta fueron goleados, hecho que la afición recriminó.

El @TolucaFC no pudo ganar en pretemporada, perdió 3 partidos y en 430 minutos SOLO LOGRÓ UN GOL.

La limpia de jugadores ha sido un acierto pero no el seguir tolerando a de la Torre como DT pues ha demostrado su incapacidad.

¡Se les dijo y no hicieron caso!#FueraChepo — Pepe Nader (@pepenader) July 18, 2020

Lo veíamos venir, y más con el Chepo #FueraChepo pic.twitter.com/d3XFu56D6X — Fiebre Escarlata (@FiebreEscarlata) July 18, 2020

Y ahora si me uno con todos los #DiablosTwitteros. Es imposible que José Manuel de la Torre siga siendo el director técnico del Toluca, no hay argumentos para defenderlo.#FueraChepo pic.twitter.com/XChnOMlQFp — Zona Diablo (@ZonaDiablo) July 18, 2020

Los Diablos Rojos comenzarán el próximo semestre futbolístico enfrentando a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, partido que se jugará el domingo 26 de julio a las 19:00 horas.

