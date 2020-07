Rey Mysterio ‘pierde el ojo’ en lucha con Seth Rollins

Rey Mysterio y Seth Rollins se volvieron a enfrentar, ahora en Extreme Rules de la WWE, y el luchador mexicano volvió a sufrir una grave lesión en el ojo derecho.

El combate, que llevó por nombre Ojo por Ojo, era la revancha para el dueño del 619, pero al final Rollins se impuso una vez más sobre Rey Mysterio y volvió estrellar su ojo derecho en las escaleras de metal.

Durante la transmisión se pudo apreciar cómo el ojo del gladiador estaba fuera de la cuenca, mientras no dejaba de gritar de dolor.

It is absolutely BRUTAL right now between @reymysterio & @WWERollins at The Horror Show at @WWE #ExtremeRules ! #EyeForAnEye pic.twitter.com/L1gnXJLyTm

El ex integrante de The Shield estuvo a punto de aplicar un pisotón final sobre Rey Mysterio, pero la campana evitó que esto pasara. En cuanto Seth Rollins se dio cuenta de lo sucedido vomitó frente a las cámaras.

Inmediatamente Rey Mysterio fue trasladado de emergencia a un hospital cercano al Performance Center para atenderlo.

UPDATE: @reymysterio was rushed to a local medical facility to be treated for a potential globe luxation following the #EyeForAnEye Match against @WWERollins at #ExtremeRules. https://t.co/YXoSjacnf5

— WWE (@WWE) July 20, 2020