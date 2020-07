Óscar Valdez mantiene su invicto al noquear a Jayson Vélez

View this post on Instagram

¡Venimos a ganar! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 Fueron las palabras de @Caneloteam que me hicieron salir con todo en el último round y gracias a Dios ganamos por KO. Dedico este triunfo 🥊🥊 a todo México en estos momentos difíciles donde hace falta motivarnos. Estoy agradecido con Dios por volver al ring y ser afortunado en competir. Gracias al #TeamValdez que estuvo conmigo aquí en Las Vegas y a distancia. Fue una pelea con causa y vamos a darle #KOalCovid19 #KOalaObesidad ¡Voy por más! 👊🏽🔥🇲🇽 #NoBoxingNoLife @DarmasSonora #FundaciónÓscarValdez #PuroSonora #SigueSudando @EspinozaBoxing @CANELOTEAM @trboxing @gatorademexico @ringtlemextelcel @ogabel PHOTO- by the man @4mikeywilliams