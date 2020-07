Kylian Mbappé será la portada del FIFA 21

El delantero francés Kylian Mbappé, campeón del mundo y jugador del París Saint-Germain, protagonizará la portada del popular videojuego FIFA 21, según anuncií este miércoles EA Sports.

“Quiero llevar el futbol femenil a la pantalla grande con Del Toro": Wera Kuri

A un día de comenzar el torneo, Chivas suma tres positivos de Covid-19

"Estar en la portada de FIFA es un sueño hecho realidad. Desde mi épico en Bondy hasta la Copa del Mundo, pasando por Clairfontaine, esto marca otro gran hito. He jugado a este juego desde que era un niño y es un honor para mí representar a una generación completamente nueva de futbolistas y estar en el mismo grupo que muchos otros jugadores increíbles con los que ahora comparto este honor", celebró Mbappé en un comunicado.

Por su parte, el responsable de EA Sports, Cam Weber, explicó que el jugador galo representa "el futuro del futbol". "Kylian representa lo que estamos aportando a la experiencia de este año, desde su compromiso con el avance de la cultura futbolística hasta sus profundas conexiones sociales y su implacable deseo de llevar su juego al siguiente nivel", indicó.

Pre-Order the Ultimate Edition by 14 August for a guaranteed #OnesToWatch special player item 👉 https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/zuuLlFqVJn

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!

The #FIFA21 Champions edition cover 🏆⬇️

Pre-Order today ➡️ https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/0Q64KynQLc

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020