"Si no morimos de Covid-19, vamos a morir de hambre": Guillermo Almada

Fuertes declaraciones. Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, mencionó en conferencia de prensa la importancia de la reactivación del futbol mexicano, pues de él dependen muchos aspectos, como el económico que, sin duda, preocupa a más de uno.

"Si no nos morimos de Covid-19, nos vamos a morir de hambre, tenemos que morirnos de algo. Urge reactivar todo, la economía se para y el dinero no llega a casa. No podemos esperar más, hay que reanudar ya porque la cultura futbolística es parte de la sociedad", señaló Almada.

El estratega uruguayo y Santos enfrentarán a Cruz Azul el próximo sábado 25 de julio en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, como parte de la jornada 1 del torneo Guard1anes 2020. Ante ello, Almada reconoció la poderosa plantilla que tiene la Máquina; sin embargo, ve con capacidad suficiente a su equipo para dar una fuerte batalla.

"Cruz Azul es un candidato grande por la plantilla que tiene. Pero mis jugadores se tienen que fortalecer, enfrentar a equipos importantes siempre tiene que ser una motivación extra", concluyó.

