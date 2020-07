"Tigres no es el centro del universo": Paco Villa

Paco Villa, cronista de TUDN, levantó la polémica en redes sociales, al asegurar que Tigres "no es el centro del universo", pues considera que no genera mayor impacto a nivel nacional, sino es un equipo muy local. Además de que en Monterrey existen también los Rayados, quienes sí han conquistado campeonatos internacionales.

"Tigres no es el centro del universo en Monterrey, futbolísticamente hablando. Ahí hay otro equipo muchísimo más importante que ellos a nivel internacional, ya que Rayados tiene cuatro títulos (internacionales), Tigres no tiene ninguno. Ya no hablemos de ser el centro del universo futbolísticamente hablando en nuestro país y mucho menos a nivel internacional, donde hay 12 clubes mexicanos que sí han ganado la Concacaf que ellos no han ganado. Se habla 50% de Tigres y 50% de Rayados", señaló Villa en el programa Contacto Deportivo.

Dichas declaraciones causaron revuelo entre los usuarios, dejando opiniones divididas, ya que hay gente que apoya la idea, mientras que otra tanta está en desacuerdo, dado a que el equipo que dirige Ricardo Ferretti fue uno de los grandes protagonistas en la última década.

"Tigres es una institución que ha invertido y merecen un respeto, pero para tener esa soberbia, debes de tener trascendencia nacional y Tigres no la tiene, por más de que se estén peleando constantemente los periodistas que le van a Tigres y que cubren la fuente. Tienen cinco títulos en los últimos diez años. Toluca obtuvo siete títulos, aproximadamente en el mismo lapso y, ¿dónde está Toluca hoy?. Tigres es el equipo de André-Pierre Gignac, cuando se vaya el francés, los quiero ver ganar", sentenció.

