Al estilo de Mike Tyson, Seniesa Estrada propina el K.O. más rápido del año

Al puro estilo de Mike Tyson en sus mejores noches, la estadounidense Seniesa “Super Bad” Estrada mostró su poderío en uno de los nocauts más impresionantes del 2020.

En su pelea contra su compatriota Miranda Adkins, le bastó solo 7 segundos para dar finalizada con la contienda.

Seniesa Estrada, peso minimosca, originaria de California, pero con raíces mexicanas, suma 19 victorias y ninguna derrota.

La función de este viernes en el Fantasy Springs Casino de Indio, California será estelarizada por Vergil Ortiz Jr. vs Samuel Vargas.

Want to see a quick knock out?

Seniesa Estrada is a bad, bad woman. Miranda Adkins didn't stand a chance. #boxing pic.twitter.com/Vr4gQrDMMd

— Lucas Timmons (@lucastimmons) July 25, 2020