F1: Gran Premio de la Ciudad de México no se correrá en 2020

Malas noticias para los aficionados del deporte motor. El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 no se correrá en 2020 por "causas de fuerza a mayor", así lo informó la organización mediante un comunicado.

La principal razón de dicha decisión fue la pandemia por el coronavirus, pues la salud y bienestar de los aficionados es primordial en cada evento deportivo, por lo que este año el Autódromo Hermanos Rodríguez no disfrutará de la máxima fiesta del automovilismo, sino hasta 2021.

“Estamos comprometidos en hacer todo lo necesario para garantizar la experiencia más segura para todos los asistentes. Por ello se tomó la decisión de posponer la fecha de nuestra carrera. Confiamos que esta decisión nos permitirá seguirles ofreciendo la mejor experiencia deportiva en el mundo. Mientras tanto, continuamos trabajando para recibirlos en 2021 y juntos celebrar nuestra F1ESTA”, declaró Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México.

Para todas aquellas personas que hayan adquirido su boleto, éste será válido para la edición de 2021, aunque podrán encontrar más detalles en mexicogp.mx.

Tras el anuncio del Gran Premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1 comunicó tres nuevas fechas para la temporada: Alemania, Portugal e Italia.

El Gran Premio de Eifel en Nurburgring (Alemania) se desarrollará del 9 al 11 de octubre. El Gran Premio de Portugal será del 23 al 25 de octubre y el GP de Emilia Romagna en Imola (Italia) tomará las fechas que tenía México, del 31 de octubre al 1 de noviembre.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!

The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2020