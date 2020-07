"La pelea con Mayweather fue aburrida": Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la actualidad y uno de los mejores a nivel mundial. En su carrera profesional, ha tenido un total de 56 peleas, obteniendo 53 victorias, dos empates y una derrota, la cual fue ante Floyd Mayweather, combate que calificó como "aburrido".

“Mi única derrota fue con Mayweather. La verdad es que yo no tenía la experiencia para pelear en ese tipo de escenarios. Fue una pelea aburrida, porque no fueron muchos golpes. No lo tomé como una derrota, sino como un aprendizaje", mencionó el tapatío en una charla con el comediante Eugenio Derbez.

Pese a dichas declaraciones, Canelo Álvarez aceptó que aquel resultado le dolió mucho, aunque al siguiente día dijo: "esto no me va a quitar el deseo de ser el mejor, quiero serlo".

El pugilista de 30 años de edad habló sobre la 'nueva normalidad' en el boxeo, deporte que ya regresó pero sin público en las arenas, con el fin de evitar posibles contagios de Covid-19. "Hay que adaptarnos a todo, si es necesario hacerlo así adelante. En esta vida a todo se adapta uno, menos a no comer".

Finalmente, Canelo Álvarez reveló que con el boxeador que ha tenido más coraje cuando lo tiene frente a él, ha sido con Gennady Golovkin. "He sentido las ganas de arrancarle la cabeza", concluyó.

