Chivas y León debutan en el Guard1anes 2020 con gris empate

Chivas y León firmaron un empate sin goles en su debut en el torneo Guard1anes 2020. Ambos equipos mostraron constantes errores dentro del terreno de juego, aunque levantaron emociones con grandes jugadas individuales, que ninguna pudo terminar al fondo de la red.

¡No te los puedes perder! Consejos para el regreso a clases

El Estadio Akron fue el escenario que albergó dicho encuentro, que se llevó a cabo sin aficionados en las gradas, como medida preventiva por parte de la Liga MX para evitar posibles contagios de Covid-19. El Guadalajara arribó a casa con un camino incierto y una serie de bajas sensibles, comenzando con la ausencia de su técnico Luis Fernando Tena.

José Juan Macías no pudo hacer dupla con Alexis Vega, por lo que se especuló que el complemento en la ofensiva sería Oribe Peralta; sin embargo, el delantero mexicano no formó parte de la convocatoria. De inicio se especuló que por un posible contagio de coronavirus, pero después se informó que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, debido a que tiene síntomas de sinusitis.

¡Buscas un smatphone! Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece

El partido tuvo pocas emociones en el primer tiempo. Ambos clubes estuvieron lejos de su mejor versión, tomándose en serio que es la primera jornada del certamen. Pero en la parte complementaria, la historia cambió, aunque el que no lo hizo fue la pizarra, pues se fue con un rotundo empate en cero.

Ángel Mena, delantero estrella de la Fiera, no anduvo nada fino, ya que tuvo tres oportunidades claras de gol, las cuales desperdició terriblemente. José Juan Macías fue quien destacó por parte del Guadalajara. En los minutos finales, del delantero juvenil iba a marcar un golazo tras un remate con la cabeza, pero el poste impidió que el esférico perforara la red protegida por Rodolfo Cota.

📹 #ElResumen

En un entretenido encuentro, con ocasiones para ambos equipos, Chivas y León empataron sin goles en el Estadio Akron. Revive aquí las mejores acciones del partido.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/uD2d6fEhbH — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 26, 2020

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV