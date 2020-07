Fallece campeón mexicano de judo por Covid-19

El deporte mexicano se encuentra de luto tras el anuncio de la muerte del campeón panamericano de judo, Claudio Zupo a causa del Covid-19.

El sonorense, de 35 años, se encontraba en su casa en cuarentena tras estar contagiado por coronavirus, enfermedad que también le quitó la vida a su madre hace apenas unos días.

Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo de 2006 en la categoría abierta, realizado en Buenos Aires, Argentina.

Descanse en Paz nuestro compañero Claudio Zupo, ex atleta de Judo.

El más sentido pésame a su familia. pic.twitter.com/NKNg4z3gNr — CODESON Oficial (@CODESONoficial) July 25, 2020

Entérate Alexis Vega se suma a la lista de contagios en Chivas

El judoca se desempeñaba como entrenador de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), donde fue despedido el pasado 15 de julio, a pesar de estar enfermo y guardando cuarentena.

“No se me hace justo que yo sea trabajador del Gobierno del Estado, que tenga 10 años trabajando para la dependencia de gobierno que es la CODESON y hoy que es quincena y hoy que ellos saben que estoy con Covid encerrado en mi casa y no puedo salir, no me puedo comprar los medicamentos me hayan corrido.

Se me hace una vulgaridad, se me hace una falta de respeto para mí, como persona, como deportista que fui tantos años, que le di logros, le di orgullos a Sonora, ahora me den una patada en el fund….y me tiren a la basura, no se me hace justo que me hayan corrido en medio de esta pandemia”, dijo el judoca a través de un video en redes sociales.

La CODESON lamentó el fallecimiento a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el estado de Sonora hay 14 mil 608 casos positivos y se han registrado 1 mil 499 muertes en el estado.