Pitcher de los Giants tras no arrodillarse en la MLB: "solo ante Dios"

Sam Coonrod, pitcher de los Giants de San Francisco, fue criticado tras no arrodillarse en el inicio de temporada de la MLB, tal y como lo han hecho diferente deportistas alrededor del mundo, como muestra de apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha para erradicar el racismo.

Tras el partido del pasado jueves, Sam fue interrogado por la prensa sobre dicha decisión, a lo que respondió: "Soy cristiano. Así que solo creo que no puedo arrodillarme ante nada que no sea Dios", señaló a TMZ Sports.

"No puedo abordar un par de cosas que he leído sobre Black Lives Matter, cómo se inclinan hacia el marxismo. Dijeron algunas cosas negativas sobre la familia nuclear. Simplemente no puedo subirme a bordo con eso", añadió.

Por su parte, Gabe Kapler, gerente del equipo, pidió respetar la decisión de Coonrod. "Tuvieron la opción de pararse, arrodillarse o hacer algo más. Esa fue una decisión personal para Sam".

