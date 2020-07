"Christian Martinoli me saca la vuelta": Miguel Herrera

El acto más polémico que Miguel Herrera ha tenido en su carrera profesional como director técnico, sucedió en 2015, cuando golpeó al reconocido comentarista de Azteca Deportes, Christian Martinoli, en el Aeropuerto de Filadelfia, previo a emprender su viaje a la capital del país con la Selección mexicana, tras conquistar la Copa Oro de aquel año.

Han pasado cinco años de aquel acontecimiento, que sigue dando de qué hablar. El actual entrenador del América, reconoció que desde ese día, no ha visto de frente a Martinoli, pues éste le ha sacado la vuelta las pocas ocasiones que se han topado.

"No he visto a Martinoli porque él me saca la vuelta. Ellos iban y transmitían a Tijuana y muchas veces me dijeron, que cuando yo iba, él se paraba. No lo iba a volver a hacer, estaría muy grave. Tampoco iba a decir, pues me corrieron voy y te busco. No se trata de eso. Aprendí de algo que me costó, no lo volvería a hacer. Si me lo cruzo de frente, simplemente ni lo voltearía a ver, él en su vida y yo la mía”, señaló el estratega mexicano a Yordi Rosado.

Prepárate para el nuevo ciclo escolar: Consejos para el regreso a clases

Otra de las ocasiones en que se pudieron cruzar, fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018; sin embargo, tampoco se vieron de frente, pues a lo lejos Herrera únicamente saludó a Luis García y a Zague, con quienes mantiene una buena relación. "Con Luis García no tengo ningún problema, la verdad. Le ofrecí disculpas por lo que había pasado con mi hija, que en esos momentos estaba fuera de onda. Le hablé por teléfono, se habló en su momento”.

DECIO DE MARÍA NO TUVO HUEVOS

Sobre la misma problemática, Miguel Herrera habló del momento en que lo cesaron como director técnico de la Selección mexicana, asegurando que a Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de aquel entonces, "le faltaron huevos" para retenerlo.

También puedes leer: Valeria Marín revela su nuevo romance

"Cuando llegamos a México, me citaron en la casa de los directivos de la Federación de la Selección, estábamos en una negociación que de pronto era ventajosa para ellos. Hasta que les dije que pusieran las cartas sobre la mesa. Cuando de pronto se paró Decio, que tampoco lo culpo, le faltaron huevos, claro que sí, para mí. Pero no lo culpo porque tenía muchas presiones y él pudo haber decidido, que se la jugaba conmigo. Él pudo hacer más cosas, pero tomó la decisión por presión o por lo que quieras. Decio lloró conmigo, es una persona muy sentimental", añadió.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Danyan, la guapa gamer que bromeó con Ricardo La Volpe La gamer mexicana tomó con buen sentido del humor, la comparación de fotografías que realizaron los usuarios en redes sociales

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV