Raúl Jiménez modela el nuevo jersey del Wolverhampton

En medio de un futuro incierto, Raúl Jiménez modeló el jersey del Wolverhampton para la temporada 2020-2021 de la Premier League, donde buscarán seguir con buenas actuaciones que les permitan consolidarse en la parte alta de la tabla general.

"Ya está el nuevo kit para la temporada 20/21", escribió en redes sociales el atacante mexicano, que luce con la nueva indumentaria del conjunto inglés.

The new kit for the 20/21 season is here 🐺🔶🔝#readyforrelight pic.twitter.com/25CYfZK61D

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) July 28, 2020