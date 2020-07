Checo Pérez, el primer piloto de la F1 que da positivo por Covid-19

Lo que tanto se temía en la Fórmula 1, sucedió. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, dio positivo a la prueba de Covid-19, así lo informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mediante un comunicado, previo al Gran Premio de Gran Bretaña que se correrá este fin de semana, siendo la cuarta parada de la temporada 2020.

El deportista tapatío ya fue puesto en cuarentena y se encuentra bajo supervisión médica. Evidentemente no tendrá presencia en el Circuito de Silverstone esta semana, por lo que Lance Stroll será el piloto titular. Racing Point planea correr con sus dos monoplazas.

"Con la ayuda del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado Covid-19 de la FIA, se ha emprendido una iniciativa completa de seguimiento y localización y se han puesto en cuarentena todos los contactos cercanos", se lee en el comunicado emitido por la FIA.

More on the news that Sergio Perez will not contest this weekend's #BritishGP after a positive Coronavirus test 👇

