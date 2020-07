VIDEO: Así se vive el primer partido con público en Francia

¡Volvió el público a los estadios de futbol! La final de la Copa de la Liga de Francia que disputa el París Saint-Germain ante el Lyon, permitió el acceso de cinco mil aficionados al Stade de France, recinto que volvió a ver la alegría en las tribunas.

El acceso total al inmueble fue al 30% de su capacidad, con el fin de evitar posibles contagios de Covid-19. Es importante mencionar que es el primer partido que Francia lo vive con público, tras la pandemia por el coronavirus, hecho que llena de esperanza al mundo entero.

¿SE CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS?

Ante el regreso de la afición, el Stade de France debió cumplir con las estrictas medidas de higiene. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, pues el acomodo de la gente no fue el más adecuado, ya que no respetaron el distanciamiento social, aunque todos los asistentes lucieron con su cubrebocas.

El recinto tenía el espacio suficiente para respetar la distancia entre las personas, pero decidieron habilitar reducidas zonas del Estadio para poner al público junto, hecho que no pasó por desapercibido por los televidentes y usuarios en redes sociales.

No están las gradas llenas, pero esto se parece más a una final.

