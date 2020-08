¡Vuelan alto! América humilla a Tijuana y mantiene paso perfecto

El Estadio Olímpico Universitario vivió una lluvia de goles. Las Águilas del América vencieron contundentemente 4-0 a los Xolos de Tijuana de Pablo Guede, durante el duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Guard1anes 2020.

El duelo pintaba para ser muy parejo, debido a los grandes refuerzos que el equipo fronterizo tuvo para este semestre futbolístico. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Herrera fueron superiores de inicio a fin.

Richard Sánchez abrió el marcador con un verdadero golazo desde fuera del área, dejando sin posibilidades a Jonathan Orozco, arquero de Tijuana. Con la mínima ventaja en el marcador, se fueron al descanso.

En la parte complementaria, las anotaciones siguieron. La escuadra de Coapa se creció dentro del terreno de juego y al 57' Bruno Valdez puso el segundo tanto del encuentro.

Prepárate para el nuevo ciclo escolar: Consejos para el regreso a clases

Piojo Herrera realizó los cambios pertinentes y, terminaron por funcionarle. Henry Martín sustituyó al juvenil Federico Viñas y los frutos no tardaron en llegar, el atacante mexicano fue la figura de la noche, tras marcar su doblete al minuto 79 y 84.

"Los triunfos siempre dan confianza al grupo y en lo individual. Debemos seguir igual, no hay que darse por satisfecho, porque no hemos logrado nada. Esperamos seguir igual. Goles son amores, me toca ahora ser parte de la suma. Es trabajo de toda la semana, que nunca hemos descansado. Siempre en este equipo es dura la competencia, pero sana. Es muy intenso en la parte de arriba", mencionó Henry Martín a TUDN al finalizar el encuentro.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Nick Kyrgios no jugará el US Open: "sería muy egoísta" El tenista australiano mandó un fuerte mensaje a sus colegas

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV