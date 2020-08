Liverpool presentó su nuevo uniforme para la siguiente temporada

Los campeones de la Premier League, el Liverpool, presentó su nuevo jersey para la temporada 2020/21, tras su nuevo acuerdo con la marca Nike.

La camisa roja presenta un diseño blanco y verde azulado presente en el cuello y los puños de las mangas, algo llamativo, aunque a algunos aficionados no les ha gustado la idea.

"El rojo, el blanco y el verde azulado han sido una combinación de colores tradicional para el Liverpool a lo largo de los años, particularmente en lo que respecta a la cresta tradicional del club", dijo Scott Munson, Vicepresidente de Global Football Apparel de Nike.

"Queríamos mostrar el verde azulado de una manera realmente interesante y sutil para asentir a las referencias, pero también estábamos conscientes de que no queríamos jugar demasiado con colores adicionales para mantener el foco en el rojo".

Liverpool llegó a un acuerdo con la marca estadounidense por cinco años.

"It's FIRE. Swooosh!" 🔥🤣

Safe to say the lads enjoyed our new @NikeFootball kit unboxing 🤣 #TellUsNever pic.twitter.com/u6KH3XnP2n

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020