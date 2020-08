Nick Kyrgios no jugará el US Open: "sería muy egoísta"

Nick Kyrgios anunció este sábado que no jugará el US Open -uno de los platillos fuertes de la corta temporada 2020-, pues el tenista australiano considera que "sería muy egoísta" presentarse al evento en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Querido tenis, respiremos todos y recordemos lo que es importante, que es la salud y seguridad de la comunidad. No tengo ningún problema con que la USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) organice el US Open y si los jugadores quieren ir es cosa de ellos, en tanto todos actúen de manera apropiada y con seguridad", mencionó.

“Nadie más que yo quiere que las personas conserven sus empleos. Hablo del tipo que trabaja en el restaurante, la gente de limpieza, los que atienden los guardarropas. Esa es la gente que más necesita recuperar sus trabajos y hay que ser justos con ellos. Pero ustedes, los tenistas,tienen que actuar por los intereses mutuos y trabajar en conjunto. Eso es muy egoísta, piensen en los otros por una vez", añadió el polémico deportista.

El número 40 del ranking de la ATP dejó un duro mensaje en redes sociales; además también criticó a sus compañeros que han roto las medidas de higiene, aunque no dio nombres, se refirió al polémico torneo que organizó Novak Djokovic, donde algunos tenistas resultaron contagiados de Covid-19.

“A esos jugadores que han respetado las reglas y actuando con responsabilidad, les deseo buena suerte. Jueguen bajo su propio riesgo, yo no tengo problema con eso. Yo no jugaré este año en el US Open. Me duele en el pecho no competir en uno de los estadios más importantes del deporte, el Arthur Ashe. Pero hago esto por mi gente”.

"Seguimos confiando en que nuestra máxima prioridad es la salud", concluyó Nick Kyrgios.

Dear Tennis,

I will not be playing this year at the US Open.

It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020