VIDEO: Coche termina destrozado tras aparatoso accidente en Fórmula 3

La primera carrera de la Fórmula 3 en Silverstone se vio manchada tras el aparatoso accidente del piloto británico Olli Caldwell.

El monoplaza, durante la vuelta 17, hizo un trompo después de un contacto en una de las curvas.

La mayoría de pilotos que venían tras él consiguieron esquivarle, pero para Lukas Dunner fue imposible, y acabó chocando contra el coche del joven piloto de 18 años.

Olli Caldwell climbed out of his car after a big impact during Race One #BritishGP 🇬🇧 #F3 pic.twitter.com/0kJNuqM15D

El monoplaza terminó destrozado en dos partes, afortunadamente ambos pilotos resultaron ilesos.

“Hola chicos, ¡gran accidente, pero todo bien! Que pena por el resultado, pero muchas gracias al equipo médico por cuidarme”, escribió en su cuenta de Twitter el oriundo de Hampshire.

Hey guys, big accident but all okay! Shame about the result but big thanks to the medical team for looking after me💪🏽 pic.twitter.com/XLa2E7kH3V

— Olli Caldwell (@ollicaldwell64) August 1, 2020