Iker Casillas se retira del futbol: "hoy dejó esos tres palos"

¡El adiós de un grande!. Iker Casillas se retira oficialmente del futbol, así lo anunció el guardameta español mediante una carta publicada en sus redes sociales, donde narra gran parte de su amplia y exitosa carrera. "Hoy es un día de los más importantes y, a la vez de los más difíciles de mi vida: ha llegado el momento de decir adiós", comienza.

El histórico portero del Real Madrid agradeció a su familia, clubes, compañeros, rivales, entrenadores y aficionados que siempre estuvieron a lo largo de los 20 años de carrera profesional. "Gracias al futbol, por permitirme formar parte de él, por ser un deporte maravilloso, por permitirme vivir una vida llena de pasión y emociones. Por darme momentos de felicidad y hacerme crecer como deportista y persona".

"Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro echaré de menos. Y también los dejaré a vosotros, mis fieles aliados, ahí colgaré los guantes", añadió.

Pero esto no es un punto final, pues Casillas dejó entrever que su vida continuará ligada al futbol, aunque habrá que esperar para conocer en qué área. Anteriormente se especuló que llegaría al Real Madrid como asesor de Florentino Pérez, presidente del club.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Iker Casillas se consolidó como uno de los mejores porteros en la historia del futbol español y uno de los mejores en el mundo. Fue ídolo del Real Madrid, equipo en donde conquistó cinco Ligas de España, cuatro Supercopas de España, dos Copas del Rey y tres Champions League. Su carrera concluyó con el Porto, club al que llegó en 2015, pero tuvo que retirarse de las canchas en 2019, luego de sufrir un infarto el primero de mayo de aquel año.

Con la Selección de España fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010, siendo pieza clave ante Holanda, a quien derrotaron por la mínima gracias a la anotación de Andrés Iniesta.

