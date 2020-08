Ciclista Fabio Jakobsen despierta del coma tras brutal caída en Polonia

El ciclista holandés Fabio Jakobsen, consternó al gremio deportivo tras la brutal caída que sufrió en la primera vuelta del Tour de Polonia el pasado miércoles 5 de agosto, misma que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia y a ser intervenido quirúrgicamente.

El deportista de apenas 23 años de edad fue inducido a coma, del cual despertó esta mañana y su condición es "buena", así lo reportó en Twitter la organización del Tour de Polonia.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". 👌#tdp20 @deceuninck_qst

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020