Champions League: ¿Cómo quedaron definidos los cuartos de final?

Tras las victorias de Bayern Munich y Barcelona en octavos de final quedaron definidas las llaves que disputarán los cuartos de final en búsqueda de un nuevo campeón en Champions League.

Cabe recordar que a partir de esta fase, las series se definirán a juego único, en caso de empate, habrá tiempos extras y serie de penales en caso de que sea necesario.

Los clasificados son Manchester City, Olympique de Lyon, Barcelona, Bayern Munich, Leipzig, Atlético de Madrid, Atalanta y Paris Saint Germain.

De estos equipos solo el Bayern y el Barcelona han conquistado el título continental; mientras que Pep Guardiola, del City, es el único entrenador que ha levantado la Orejona.

Por su parte Atlético de Madrid, es el único equipo que ha llegado a tres finales pero no ha conseguido llevarse el trofeo a casa.

Las series definitorias terminaron así:

😎 The quarter-finals are set!

Who will win the 🏆 this year?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020