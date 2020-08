Hijo de Rey Mysterio sufre tremenda golpiza en su llegada a la WWE

No es un secreto que Dominik Gutiérrez, hijo de Rey Mysterio, debutará en la WWE durante el marco de SummerSlam el próximo 23 de agosto, donde se enfrentará ante Seth Rollins, el mismo verdugo que llevó a su padre a perder el ojo, por lo que el juvenil buscará venganza a muerte; sin embargo, los ánimos se 'calentaron' antes de lo planeado.

La noche de este lunes, Domink firmó oficialmente con la reconocida empresa de lucha libre y, como todo buen novato, le tocó su 'bienvenida', aunque ésta se dio con una gran golpiza que no olvidará, la cual fue propinada por su próximo rival: Seth Rollins, quien estuvo acompañado de Buddy Murphy.

Moments after signing his WWE and #SummerSlam contract, @35_Dominik finds himself at the mercy of @WWERollins & @WWE_Murphy. #WWERaw pic.twitter.com/wccNUc5hby

— WWE (@WWE) August 11, 2020