Raúl Jiménez y el Wolverhampton son eliminados de la Europa League

Los partidos se hicieron para ganarse, tal y como lo hizo el Sevilla ante el Wolverhampton de Raúl Jiménez, a quienes eliminaron en los cuartos de final de la Europa League, para acceder a la siguiente fase de la competición europea, en donde buscarán aumentar su récord como el equipo más ganador de la justa, con cinco títulos.

La escuadra inglesa arribó a Alemania con la ilusión intacta, pero conociendo que el panorama e historia no les favorecía. Al minuto 12, los Wolves no pudieron tener un mejor escenario, el silbante les marcó un penalti a favor y, zapatero a tus zapatos, Raúl Jiménez, quien es especialista en los cobros desde los once pasos fue el encargado de tirarlo, aunque esta ocasión, en un momento determinante: ¡lo falló!.

El portero del Sevilla, Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, se vistió de héroe ante un mal disparo del atacante mexicano, quien no pudo ocultar la desilusión en su rostro, pues supo que una oportunidad de esa magnitud, está prohibida fallarla.

Gran parte del encuentro se mantuvo en suspenso. La escuadra española se aprovechó del mal estado anímico en el que cayó el Wolverhampton ante el penalti errado y, con perseverancia dentro del terreno de juego, la recompensa llegó, aunque ésta tardó. Al minuto 88 Lucas Ocampos, remató con la cabeza para perforar la red protegida por Rui Patrício, ante una mala marca de la zaga inglesa.

🏆| 🇦🇷 Centro de Banega y golazo de Lucas Ocampos.

¡Tremenda temporada del delantero argentino! pic.twitter.com/4CyiKtRImv — Cancha Inclinada (@CanchaInclinada) August 11, 2020

No hubo tiempo para más. Los Wolves quedaron eliminados de la Europa League, con un sabor amargo para Raúl Jiménez, quien se ha consolidado como uno de los mejores delanteros de la Premier League, razón por la que grandes clubes de Europa buscan hacerse de sus servicios, por lo que es probable que el originario de Tepeji del Río haya vivido su último encuentro con los Lobos.

